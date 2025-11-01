Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место

Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место

Как оплатить парковку в Ростове-на-Дону — быстро, удобно и без штрафов? Этот вопрос актуален для всех, кто приезжает в центр города. Система платных парковок действует уже несколько лет, и важно знать, где она работает и как избежать нарушений. Особенно важно понимать, как оплатить парковку в Ростове-на-Дону, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Где действуют платные зоны

Платные парковки охватывают центральную часть Ростова-на-Дону — от улицы Береговой до Текучева и от Театрального до Доломановского проспекта. Режим работы: с 08:00 до 20:00 в будние дни. По выходным и праздникам парковка бесплатна. Стоимость — 35 рублей за каждый час пребывания.

Правила оплаты

Оплата должна быть произведена в течение 15 минут после остановки автомобиля.

Допускается постоплата — если оплата поступит в указанный срок, штраф не начисляется. Контроль осуществляется с помощью автоматической фото- и видеофиксации.

Способы оплаты

Оставлять автомобиль бесплатно на платной парковке нельзя — это грозит штрафом в размере 1500 рублей. Выбирайте удобный способ оплаты для себя прямо на месте:

СМС-сообщение: отправьте номер автомобиля, зону и время на короткий номер.

Приложение «Паркоматика»: позволяет быстро оплатить, продлить сессию и хранит все чеки.

«Сбербанк Онлайн»: через раздел «Платежи» — удобно для тех, кто уже пользуется приложением.

Терминалы Сбербанка: доступны в любом отделении.

Telegram-бот: новый способ от оператора — просто и быстро.

Льготы предоставляются только определенным категориям граждан: инвалидам, ветеранам ВОВ и жителям домов в зоне действия парковки (одно место на семью).

Ранее мы рассказывали, какая польза от чернения шин.