Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:43

Путин присвоил Зейналовой новый ранг

Путин присвоил Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посла

Ирада Зейналова Ирада Зейналова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава посольства России на Маврикии Ирада Зейналова получила ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте официально-правовой информации.

Также аналогичные ранги Путин присвоил главе дипмиссии в Малайзии Наилю Латыпову. Кроме того, директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев тоже стал чрезвычайным и полномочным послом.

Ранее Путин освободил от должности начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова. В августе 2025 года ведомство было расформировано.

До этого президент подписал указ о назначении замруководителя МИД России Александра Грушко на пост специального представителя президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ вступил в силу 11 августа.

Также российский лидер назначил генерал-полковника и Героя России Андрея Мордвичева главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. С начала СВО он руководил штурмом Мариуполя и «Азовстали», находясь на посту командующего 8-й армией.

Владимир Путин
послы
указы
Маврикий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине подтвердили кадры уничтожения спецназа ГУР
«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на что может пойти Россия в случае применения ВСУ Tomahawk
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.