Путин присвоил Зейналовой новый ранг

Глава посольства России на Маврикии Ирада Зейналова получила ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте официально-правовой информации.

Также аналогичные ранги Путин присвоил главе дипмиссии в Малайзии Наилю Латыпову. Кроме того, директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев тоже стал чрезвычайным и полномочным послом.

Ранее Путин освободил от должности начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова. В августе 2025 года ведомство было расформировано.

До этого президент подписал указ о назначении замруководителя МИД России Александра Грушко на пост специального представителя президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ вступил в силу 11 августа.

Также российский лидер назначил генерал-полковника и Героя России Андрея Мордвичева главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. С начала СВО он руководил штурмом Мариуполя и «Азовстали», находясь на посту командующего 8-й армией.