У Путина появился еще один спецпредставитель Грушко стал спецпредставителем Путина по договору о гарантиях безопасности СГ

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Александр Грушко занял пост специального представителя президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ вступил в силу 11 августа.

Возложить на заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича обязанности специального представителя Российской Федерации, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в городе Минске 6 декабря 2024 года, — сказано в документе.

До этого лидер Белоруссии Александр Лукашенко объявил о назначении Сергея Глазьева на должность госсекретаря Союзного государства вместо Дмитрия Мезенцева. Белорусский лидер отметил, что Владимир Путин положительно оценивает данную кандидатуру. Во время встречи с новым госсекретарем Лукашенко выразил уверенность, что Глазьев как руководитель и «двигатель союзной интеграции» добьется значительных результатов в этой должности.

Ранее в Кремле сдержанно отреагировали на кадровые изменения в руководстве Союзного государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал смену госсекретаря плановой ротацией кадров. Представитель администрации президента подчеркнул, что российско-белорусский союз представляет собой наиболее развитую форму интеграции на постсоветском пространстве. По его словам, такое тесное сотрудничество взаимовыгодно для обеих стран.