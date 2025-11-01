Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 10:25

Политолог объяснил, почему Бельгия начала угрожать России

Политолог Гуреев: бельгийский министр зарабатывал популярность угрозами России

Тео Франкен Тео Франкен Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Бельгии Тео Франкен угрозами в сторону России попытался заработать популярность в Европе, считает политолог Данила Гуреев. В разговоре с 360.ru эксперт выразил мнение, что бельгийский политик рассчитывал получить политические очки от электората, но его высказывание оказалось более резонансным, чем он хотел.

Нужно понимать разницу в том, что человек сказал, с одной стороны, а с другой, что его серьезно услышали. И это заявление «сотрем Москву в случае каких-то ракетных нападений» действительно были услышаны. Хотя человек на это не рассчитывал. Планировал сказать, чтобы ряд не очень популярных региональных СМИ его услышали, электорату все это дело распространить, и на этом бы закончилось. А на практике получилось довольно серьезное заявление, — рассказал Гуреев.

Политолог отметил, что самих бельгийцев не интересуют конфликты с Россией. Он подчеркнул, что такая риторика будет успешна до тех пор, пока угрозы действительно кто-то не услышит.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал заявления Тео Франкена безумными и представляющими угрозу для безопасности всего континента. Он подчеркнул, что подобные личности являются непосредственной угрозой для общества.

