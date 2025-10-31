Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:33

«Крайняя усталость»: Макрону предсказали падение рекордно низкого рейтинга

Политолог Котрес спрогнозировал падение рекордно низкого рейтинга Макрона

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рекордно низкий рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона в 11% может упасть еще сильнее и начать измеряться в единицах, заявил политолог Брюно Котрес в беседе с AFP. Эксперт уточнил, что французский лидер также утратил значимое положение на международной арене.

Здесь играет роль <…> крайняя усталость страны от этой своеобразной политической хроники, тянущейся без конца, в которой уже никто ничего не понимает. <…> А также ощущения, что [в этом кризисе] виноват Макрон, поскольку он взял на себя ответственность за роспуск Национальной ассамблеи [в июне 2024 года], — подчеркнул эксперт.

Показатель доверия к Макрону снизился на пять процентных пунктов за последний месяц и сравнялся с антирекордом его предшественника Франсуа Олланда. При этом 84% участников проведенного опроса заявили о недоверии политическому курсу президента.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что курс Евросоюза, направленный против России, наносит ущерб самим европейцам. По его словам, ЕС продолжает погружаться в «антироссийский параноидальный бред», жертвуя экономикой.

Эммануэль Макрон
Франция
рейтинги
политологи
