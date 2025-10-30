Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:08

Рейтинг Макрона достиг исторического минимума с 2016 года

Figaro: опрос показал рекордное падение доверия к президенту Макрону до 11%

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уровень доверия французских граждан к президенту Эммануэлю Макрону достиг исторического минимума, сообщает газета Figaro со ссылкой на исследование компании Verian. Согласно полученным данным, лишь 11% респондентов выразили поддержку действующему главе государства.

Показатель доверия к Макрону снизился на пять процентных пунктов за последний месяц и теперь сравнялся с антирекордом его предшественника Франсуа Олланда. При этом 84% участников опроса заявили о недоверии политическому курсу президента.

Нынешний результат повторяет ситуацию сентября 2016 года, когда Олланд также получил поддержку лишь 11% граждан. Этот показатель стал самым низким за всю историю проведения социологических измерений с начала 1970-х годов.

Наибольшую поддержку Макрону продолжают оказывать сторонники его партии «Возрождение» (71%) и коалиции «Вместе» (53%). Среди приверженцев других политических сил доминирует критическое отношение к действующему президенту.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Генштаб французских войск готов развернуть на Украине до двух тысяч собственных военных. В настоящее время эти силы дислоцированы в Польше недалеко от украинской границы, где проводят активную боевую подготовку и получают необходимую технику. По данным разведчиков, Макрон «грезит военной интервенцией», потому что «провалился как политик».

