Политолог объяснил, почему США начали говорить о ядерных испытаниях Политолог Хасанов: ядерные испытания нужны США для демонстрации силы

Заявление президента США Дональда Трампа нужно расценивать как демонстративный жест, рассказал «ФедералПресс» политолог член Экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов. По его мнению, глава Белого дома попытался развязать новую холодную войну.

Важно обратить внимание на то, как именно было сделано заявление. Трамп подчеркнул, что испытания должны проводиться «на равных основаниях» с другими странами, у которых есть соответствующие программы, — рассказал Хасанов.

Политолог отметил, что Трамп известен своими импульсивными заявлениями. Он также предположил, что идея о начале ядерных испытаний могла возникнуть после докладов об успехах России в области стратегического вооружения.

Ранее политолог Игорь Никулин рассказал, что приказ главы Белого дома Дональда Трампа может быть просто информационным шумом, призванным отвлечь общественность от испытаний российского «Буревестника». Он считает, что США потребуется около двух-трех лет, чтобы возобновить испытания.