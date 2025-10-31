Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:42

Политолог объяснил, почему США начали говорить о ядерных испытаниях

Политолог Хасанов: ядерные испытания нужны США для демонстрации силы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заявление президента США Дональда Трампа нужно расценивать как демонстративный жест, рассказал «ФедералПресс» политолог член Экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов. По его мнению, глава Белого дома попытался развязать новую холодную войну.

Важно обратить внимание на то, как именно было сделано заявление. Трамп подчеркнул, что испытания должны проводиться «на равных основаниях» с другими странами, у которых есть соответствующие программы, — рассказал Хасанов.

Политолог отметил, что Трамп известен своими импульсивными заявлениями. Он также предположил, что идея о начале ядерных испытаний могла возникнуть после докладов об успехах России в области стратегического вооружения.

Ранее политолог Игорь Никулин рассказал, что приказ главы Белого дома Дональда Трампа может быть просто информационным шумом, призванным отвлечь общественность от испытаний российского «Буревестника». Он считает, что США потребуется около двух-трех лет, чтобы возобновить испытания.

испытания
Дональд Трамп
США
политологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу обратился к тем, кто не верил в «Посейдон» и «Буревестник»
«Моральное омерзение»: Косачев о трансформации «Евровидения»
Полиция провела рейд в притоне снимавших порно стримеров
Золотое кольцо России: путеводитель по главному туристическому маршруту
Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться
В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции
Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
В Петербурге пенсионера наказали за значок в цветах украинского флага
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.