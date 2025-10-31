Разгадана многовековая загадка таинственного гула из глубин озера Сенека

Американские ученые раскрыли многовековую загадку таинственного гула, который на протяжении столетий доносился из глубин озера Сенека в штате Нью-Йорк, сообщает издание Oddity Central. Странные звуки, известные как «Пушки Сенеки», оказались вызваны подземными выбросами метана.

Группа ученых <…> собрала пробы воды и донных отложений в нескольких местах на дне озера, чтобы проанализировать их на наличие геологических газов, таких как метан. Анализ данных окончательно подтвердил «теорию подземного газового извержения», — говорится в материале.

Изначально эта гипотеза была впервые выдвинута геологом Германом Фэйрчайлдом почти 90 лет назад, но не получила фактических подтверждений. В ходе шестилетней экспедиции (2018-2024 гг.) ученые провели детальное сканирование дна озера и обнаружили более 140 крупных подводных кратеров диаметром до нескольких сотен метров. Анализ проб воды и донных отложений показал значительные скопления метана.

Как объясняют исследователи, газ постепенно накапливается под давлением в подземных полостях, а затем резко высвобождается, создавая мощную ударную волну. Именно эти внезапные выбросы и воспринимаются как громкие «выстрелы».

Первые письменные упоминания о феномене относятся к XVII веку. Коренные жители из народа сенека связывали звуки с гневом духов, а европейские поселенцы XVIII века — с барабанами павших солдат.

Ранее сообщалось, что в греческой пещере Петралона еще в 1960 году был найден череп с торчащим из него заостренным концом, однако ученые до сих пор пытаются разгадать его тайну. Возраст находки достигает от 277 тысяч до 295 тысяч лет. Череп может быть окаменелостью неизвестного существа: человека и единорога одновременно. В статье указали, что его обнаружили с характерным выступом на макушке, представляющим собой минеральное образование.