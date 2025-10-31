RT установил огромный рупор в Москве

Телевизионная студия в виде рупора, установленная к 20-летию телеканала RT на Манежной площади в Москве

В честь 20-летия телеканала RT на Манежной площади в Москве установили огромный рупор, сообщает издание. Внутри него разместили студию.

Журналисты рассказали, что поверхность арт-объекта исписана цитатами зарубежных политиков и СМИ об RT. Среди надписей есть высказывания экс-председателя Европарламента Жозепа Борреля, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, представителей Госдепартамента США и бывшего госсекретаря США Джона Керри, назвавшего СМИ «рупором пропаганды».

Студия, размещенная внутри, полностью функциональна. Сейчас внутри записывают эфиры и интервью.

