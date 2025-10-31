Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 18:00

RT установил огромный рупор в Москве

RT установил большой рупор на Манежной площади в честь 20-летия

Телевизионная студия в виде рупора, установленная к 20-летию телеканала RT на Манежной площади в Москве Телевизионная студия в виде рупора, установленная к 20-летию телеканала RT на Манежной площади в Москве Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

В честь 20-летия телеканала RT на Манежной площади в Москве установили огромный рупор, сообщает издание. Внутри него разместили студию.

Журналисты рассказали, что поверхность арт-объекта исписана цитатами зарубежных политиков и СМИ об RT. Среди надписей есть высказывания экс-председателя Европарламента Жозепа Борреля, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, представителей Госдепартамента США и бывшего госсекретаря США Джона Керри, назвавшего СМИ «рупором пропаганды».

Студия, размещенная внутри, полностью функциональна. Сейчас внутри записывают эфиры и интервью.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал, что арт-объект «Большая глина №4» швейцарского скульптора Урса Фишера на Болотной набережной в Москве чужд сознанию россиян. По его словам, россияне привыкли к классическому искусству, а современное непривычно восприятию.

арт-объекты
журналисты
Москва
RT
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не гладили»: вдова Балабанова заявила, что при жизни он был недооценен
Вдова Балабанова высказалась о съемках ремейка фильма «Брат»
Дзюник раскрыл ранее неизвестные факты из жизни Киркорова с Пугачевой
Стали известны новые данные по отравлению в «Звездном»
В Европе набросились на главу Минобороны Бельгии из-за угроз в адрес России
Астрономы показали на Хэллоуин космическое облако в виде летучей мыши
Доллар по 50 рублей? Прогноз Банка России, пора ли продавать валюту
Савельев рассказал, когда в России появятся вертолеты-маршрутки
На Украине увидели агонию Зеленского из-за смены позиции Трампа
Умер режиссер Геральд Бежанов: причины смерти, чем известен, фильмы
В МИД ответили на попытки повлиять на политику России новыми санкциями
«Думала о разводе»: подруга Усольцевой раскрыла тайну пропажи семьи в тайге
«Трехрогую» даму с бокалом нашли в Чуйской долине
Увеличилось число погибших при ЧП с плавучим краном
Адвокат рассказала о новых правилах вступления в наследство
Боуз раскрыл хитроумный трюк Киева с окруженными районами и журналистами
RT установил огромный рупор в Москве
Разгадана многовековая загадка таинственного гула из глубин озера Сенека
Ирина Шейк предстала перед поклонниками в дерзком образе
Московским мигрантам придется платить за патенты больше остальных
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.