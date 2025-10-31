Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 18:04

Увеличилось число погибших при ЧП с плавучим краном

Три человека погибли при крушении плавучего крана в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших при крушении плавучего крана в Южной бухте Севастополя возросло до трех человек, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Врачи боролись за жизнь третьего несколько дней.

Число погибших в результате трагедии возросло до трех, — сказал собеседник.

Инцидент произошел днем 27 октября. В больницу были доставлены два десятка человека, следователи возбудили уголовное дело. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов, площадь загрязнения акватории Черного моря составила более 409 тыс. квадратных метров. Работы по очистке акватории Южной бухты уже ведутся.

Ранее в Южно-Китайском море произошли два крушения с участием техники ВМС США. Боевой истребитель и ударный вертолет, приписанные к авианосной группе эсминца «Нимиц», разбились в ходе плановых операций. Сначала в водное пространство рухнул ударный вертолет MH-60R Seahawk, а затем потерпел крушение истребитель F/A-18 °F Super Hornet. Военно-морские силы США уже приступили к расследованию для установления причин двух чрезвычайных происшествий.

Севастополь
происшествия
врачи
крушения
