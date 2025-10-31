Увеличилось число погибших при ЧП с плавучим краном Три человека погибли при крушении плавучего крана в Севастополе

Число погибших при крушении плавучего крана в Южной бухте Севастополя возросло до трех человек, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Врачи боролись за жизнь третьего несколько дней.

Число погибших в результате трагедии возросло до трех, — сказал собеседник.

Инцидент произошел днем 27 октября. В больницу были доставлены два десятка человека, следователи возбудили уголовное дело. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов, площадь загрязнения акватории Черного моря составила более 409 тыс. квадратных метров. Работы по очистке акватории Южной бухты уже ведутся.

