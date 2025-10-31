В МИД ответили на попытки повлиять на политику России новыми санкциями

В МИД ответили на попытки повлиять на политику России новыми санкциями МИД заявил о неспособности 19-го пакета санкций ЕС повлиять на политику России

Враждебные акции Европейского союза в виде санкций не смогут повлиять на внешнеполитический курс России, заявили в МИД РФ. Ведомство подчеркнуло, что страна будет последовательно отстаивать свои национальные интересы и защищать права граждан.

В ответ на очередной пакет ограничительных мер со стороны ЕС российская сторона существенно расширила перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию государства. В список вошли представители силовых структур, государственных и коммерческих организаций стран Евросоюза, причастные к поставкам вооружения Киеву.

Под ограничения также попали лица, ответственные за преследование российских должностных лиц и организацию так называемого «трибунала» против руководства РФ. Кроме того, въездной запрет коснулся депутатов европейских законодательных органов, голосовавших за антироссийские резолюции.

Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание национальных интересов, защищать права и свободы своих граждан, а также формирующийся многополярный мировой порядок, — заключили в МИД.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявлял, что санкции Евросоюза постепенно смещают торговый баланс в пользу России. Несмотря на ограничения, многомиллиардный товарооборот с ЕС сохраняется, однако накопленный эффект санкций уже влияет на структуру экспорта и импорта.