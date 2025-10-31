Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 18:38

Военный эксперт объяснил, почему Украина боится российских ракет 9М729

Военэксперт Сивков: Украина боится ракет 9М729 из-за отсутствия Tomahawk

Ракета 9М729 Ракета 9М729 Фото: Zuma/ТАСС

Украина боится российской крылатой ракеты 9М729, потому что не может получить Tomahawk от США, заявил NEWS.ru капитан I ранга запаса доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, Вашингтон не обладает достаточными ресурсами для передачи ракет большой дальности Киеву.

У американцев есть система «Тайфун», которая предполагает размещение ракет Tomahawk на наземных пусковых установках, у них всего бригады две. Одна в Японии, а вторая будет развернута в Голландии. Для Украины у них не хватает Tomahawk, [из-за чего Киев опасается ракет 9М729]. Если они разместят свою оставшуюся единственную батарею на Украине, то могут начать вести стрельбу по нашей территории, а мы будем отвечать, — заявил Сивков.

Военный эксперт не исключил, что 9М729 в будущем доработают. По его словам, дальность ракеты может быть кратно увеличена — более 500 километров.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ракету «Буревестник» невозможно найти в полете. По его словам, вся проблема баллистических установок заключается в том, что их траектория замечается спутником.

Украина
Россия
СВО
ракеты
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали оценку новому замминистру обороны Осьмакову
Что происходит с Telegram и WhatsApp, их заблокируют? Спросили экспертов
Певица Елена Север назвала российских хитмейкеров
Русский танк Т-80 — кошмар для НАТО: объясняем, почему
Бывшая Гуфа выйдет замуж за сына крупного чиновника Тюменской области
Грузия назвала одно условие для интеграции в ЕС
На Украине запретили целый сезон «Игры престолов»
Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»
Россияне стали меньше есть
Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус
В Госдуме объяснили, почему Киев не пускает журналистов в Красноармейск
Установлена причина массовой драки мигрантов в Новой Москве
МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise
Трамп раскрыл карты насчет ударов по Венесуэле
Юбилейный 50-миллионный пользователь МАХ получил подарок
Москвича задержали за мастурбацию в метро
Раскрыто, почему Зеленский скрывает правду об окружении частей ВСУ
Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»
Деревня в российском регионе заросла мусором из-за аварийного моста
В Европе рассказали, чем больше всего любит заниматься Зеленский
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.