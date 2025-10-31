Военный эксперт объяснил, почему Украина боится российских ракет 9М729

Украина боится российской крылатой ракеты 9М729, потому что не может получить Tomahawk от США, заявил NEWS.ru капитан I ранга запаса доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, Вашингтон не обладает достаточными ресурсами для передачи ракет большой дальности Киеву.

У американцев есть система «Тайфун», которая предполагает размещение ракет Tomahawk на наземных пусковых установках, у них всего бригады две. Одна в Японии, а вторая будет развернута в Голландии. Для Украины у них не хватает Tomahawk, [из-за чего Киев опасается ракет 9М729]. Если они разместят свою оставшуюся единственную батарею на Украине, то могут начать вести стрельбу по нашей территории, а мы будем отвечать, — заявил Сивков.

Военный эксперт не исключил, что 9М729 в будущем доработают. По его словам, дальность ракеты может быть кратно увеличена — более 500 километров.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ракету «Буревестник» невозможно найти в полете. По его словам, вся проблема баллистических установок заключается в том, что их траектория замечается спутником.