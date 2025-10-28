Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 12:13

«Его найти крайне сложно»: в Совфеде назвали плюсы ракеты «Буревестник»

Джабаров заявил, что ракету «Буревестник» невозможно найти в полете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ракету «Буревестник» практически невозможно отследить после запуска, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отвечая на вопрос NEWS.ru в рамках пресс-конференции. По его словам, вся проблема баллистических ракет в том, что, когда их засекает спутник, траектория полета видна. На примере «Орешника» сенатор объяснил, как испытания «Буревестника» усиливают оборонный потенциал России.

Он («Орешник». — NEWS.ru) же не имеет ограничений по времени. Могут вести переговоры полгода, а он будет летать, и найти его будет невозможно. Вся проблема баллистических ракет — когда они выходят на баллистику, они засекаются спутником и их траектория видна. А здесь практически сразу после разгона он («Буревестник». — NEWS.ru) ложится и повторяет рельеф местности. Его найти крайне сложно, — подчеркнул Джабаров.

Сенатор добавил, что Россия проводит испытания баллистической ракеты не для нападения на кого-либо. По его словам, страна хочет призвать таким образом другие страны воздержаться от недружественных действий.

Мы это делаем не для того, чтобы на кого-то нападать. Мы хотим показать: «Остановитесь», — заключил Джабаров.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российский «Буревестник» пролетает по рельефу местности, уклоняясь от систем ПВО. Аналитик отметил превосходство отечественной крылатой ракеты над американскими Tomahawk.

