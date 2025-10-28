Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 06:00

«Умная ракета»: военэксперт о причинах неуязвимости «Буревестника»

Военэксперт Леонков: «Буревестник» летит по рельефу местности и обходит ПВО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российский «Буревестник» пролетает по рельефу местности, уклоняясь от систем противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, уникальные особенности отечественной крылатой ракеты позволяют ей превосходить американские Tomahawk.

Tomahawk сбиваемы, а нашу крылатую ракету «Буревестник» сбить будет достаточно сложно, потому что это умная ракета, и она все равно долетит до цели таким образом, что для противника это будет внезапно. Есть две вещи. Во-первых, она летит на низких высотах, и не все системы ПВО могут ее обнаружить. Во-вторых, ракета движется по рельефу местности. Если известны позиции ПВО, то она просто будет их обходить, — пояснил Леонков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия начала последовательно укреплять свою безопасность. По его словам, разработка крылатой ракеты «Буревестник» осуществлялась именно в рамках этой стратегии.

Президент США Дональд Трамп ранее ответил на сообщения об успешных испытаниях «Буревестника», отметив, что у берегов России находится американская ядерная подлодка. По его мнению, Соединенным Штатам не нужно разрабатывать аналогичное оружие, так как у них есть другие преимущества.

Россия
Буревестник
Tomahawk
ракеты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
