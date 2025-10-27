Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:43

В Кремле назвали одну из главных целей разработки «Буревестника»

Песков: разработка «Буревестника» шла в русле задачи по обеспечению безопасности

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Фото: МО РФ/РИА Новости

Россия последовательно обеспечивает свою безопасность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, разработка крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» шла в русле именно этой задачи.

Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи и происходит разработка новых систем вооружений, к коим относится озвученная система, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее американские аналитики отметили, что президент России Владимир Путин послал «резкий сигнал» Западу, заявив об успешном испытании «Буревестника». Они уточнили, что данное оружие работает на ядерной энергии и может летать гораздо дольше, чем другие ракеты.

До этого военный эксперт Алексей Анпилогов предположил, что США придется выстраивать полноценную круговую оборону из-за российской ракеты. По его словам, это оружие Москвы меняет правила ядерного сдерживания, что значительно отразится на военных расходах Вашингтона.

Дмитрий Песков
Россия
ракеты
Буревестник
