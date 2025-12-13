Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 14:53

В РПЦ предупредили о росте числа поддельных рассылок от имени церкви

РПЦ призвала перепроверять сообщения из-за рассылок поддельных писем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России наблюдается рост количества фальшивых информационных сообщений, которые распространяются под видом официальных уведомлений от Русской православной церкви, сообщили на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Чаще всего они рассылаются от имени церковных учреждений, иерархов или священнослужителей.

Журналистам настоятельно рекомендовали быть особенно внимательными и обязательно проверять достоверность получаемых сведений. В РПЦ отметили, что при проверке информации стоит обращаться исключительно к официальным источникам Русской православной церкви, а также к ресурсам синодальных учреждений и аккредитованным пресс-службам церковных структур. В организации подчеркнули, что церковь активно взаимодействует со средствами массовой информации и готова оказывать помощь в проверке данных, связанных с ее деятельностью.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают россиянам под видом госуслуг сообщения о выплатах в 15 тыс. рублей при выполнении условий. Киберполицейские предупреждают о рисках подписания на мошеннические ресурсы и сомнительные инвестиции. Даже технически защищенные пользователи могут стать жертвами аферистов.

