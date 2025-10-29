Такое из фарша вы еще не готовили: элементарный рецепт ужина из простых продуктов

Приготовьте невероятно нежные и сытные мясные чашечки с сырной начинкой и яично-молочной заливкой. Такое из фарша вы еще не готовили! Рассказываем элементарный рецепт ужина из простых продуктов.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 100 г твердого сыра, 3 яйца, 100 мл молока, зелень укропа, соль и перец по вкусу. Фарш посолите, поперчите и тщательно вымесите. Смажьте силиконовые или керамические формочки маслом, выложите фарш, сформировав бортики и углубление в центре. В каждую чашечку насыпьте тертый сыр. Взбейте яйца с молоком и мелко рубленной зеленью, аккуратно залейте смесью сыр в мясных формочках. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут на нижнем режиме.

Вкус получается нежным и насыщенным: сочный мясной бортик сочетается с тягучим сыром и воздушной яичной заливкой с ароматом зелени. Это блюдо идеально подходит для ужина или обеда.

