29 октября 2025 в 18:30

Картофель по-французски. Беру картошку, тыкву и немного сливок — простой и вкусный ужин за 20 минут

Гратен — это классическое французское блюдо, которое сочетает в себе простоту приготовления и утонченный вкус. Нежные ломтики картофеля и сладковатой тыквы, запеченные в ароматных сливках с тимьяном и чесноком, создают гармоничный дуэт текстур и вкусов. Мускатный орех добавляет пряные нотки, а медленное запекание позволяет овощам пропитаться сливочным соусом и стать невероятно нежными. Это блюдо может быть как самостоятельным вегетарианским ужином, так и изысканным гарниром к мясу или птице. Его кремовая текстура и золотистая корочка никого не оставят равнодушным.

Для приготовления вам понадобится: 800 г картофеля, 450 г тыквы, 600 мл сливок 20%, 1 головка чеснока, 10 горошин черного перца, 8 веточек тимьяна, мускатный орех, соль. Разогрейте духовку до 180 °C. В сотейнике доведите до кипения сливки с разрезанной пополам головкой чеснока, тимьяном и перцем. Варите 3 минуты, добавьте соль и мускатный орех. Картофель и тыкву нарежьте тонкими ломтиками. В форму для запекания выложите овощи слоями, залейте процеженными сливками. Накройте фольгой и запекайте 25 минут. Уберите фольгу и готовьте еще 40–50 минут до золотистой корочки. Дайте гратену настояться 10 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

