Такой домашний сок вы не пробовали! Самый вкусный напиток из тыквы на зиму

Если вы цените натуральные вкусы и домашние заготовки, этот тыквенный сок точно станет вашим любимым напитком. Отлично подходит для холодных осенних и зимних дней.

Тыкву (нужно где-то 1,5 кг) очистите и нарежьте кубиками. Залейте чистой водой, поставьте на плиту, варите где-то 20 минут, пока не станет мягкой. Пробейте блендером до состояния пюре, засыпьте в массу 200 г сахара и ложку лимонной кислоты. Все хорошенько перемешайте, на медленном огне доведите до кипения. Как прокипит, разлейте по предварительно помытым банкам (если собираетесь хранить долго, важно взять стерилизованные емкости). Закатайте, поставьте вверх тормашками и укутайте, пока не остынет.

Получается густой, насыщенный и в меру сладкий сок.

Совет: если хотите более яркий вкус, добавьте при варке немного свежего апельсинового или морковного сока — получится витаминная смесь с приятной кислинкой.

