Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 07:02

Копченая запеканка из картошки — наш личный хит среди семейных обедов: готовлю за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я особенно люблю готовить эту запеканку для семейных обедов, когда хочется чего-то сытного и ароматного. Сочетание нежного картофеля с копченой грудинкой и грибами создает удивительно гармоничный вкус, а золотистая сырная корочка делает блюдо по-настоящему праздничным. При этом готовится все достаточно быстро и просто.

Для запеканки мне нужно: картофель (3 шт.), яйца (3 шт.), молоко (150 мл), шампиньоны (4 шт.), копченая грудинка (150–200 г), тертый сыр (100 г), черный перец по вкусу. Готовлю так: картофель очищаю и нарезаю тонкими пластинами, грибы и грудинку — ломтиками. Выкладываю в форму слоями: картофель, грудинка, грибы. Взбиваю яйца с молоком и перцем, заливаю смесью ингредиенты в форме. Запекаю при 180 °C 20 минут, затем посыпаю сыром и готовлю еще 5 минут до золотистой корочки. Подаю горячей с овощным салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Читайте также
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Общество
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Общество
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Вкуснее мяса! Нежнейшие зразы из картошки с грибами! Сочные золотистые кружочки на ужин или перекус
Общество
Вкуснее мяса! Нежнейшие зразы из картошки с грибами! Сочные золотистые кружочки на ужин или перекус
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Власть
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
еда
рецепты
картофель
запеканки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как уберечь пожилого родственника от продажи жилья мошеннику? Топ-5 советов
Флаги со свастикой и уничтожение ДРГ ВСУ: новости СВО к утру 29 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 октября: инфографика
Над Россией уничтожили 100 беспилотников за ночь
«Вашингтон» Овечкина потерпел второе поражение подряд
Алаудинов назвал главную задачу ВС России в зоне СВО
Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!
Трамп высказался о переизбрании президентом на третий срок
В США провели испытания нового сверхзвукового самолета
«Калорийная бомба»: врач назвала самый вредный ингредиент шаурмы
В России возобновили работу сразу шесть аэропортов
Путин обсудит с правительством будущее рыбной отрасли
Вашингтон готовит новые поставки вооружений Киеву через европейцев
Дроны-разведчики вычислили и уничтожили ДРГ ВСУ
Юрист раскрыл, за что с Усольцевых могут потребовать компенсацию
К чему снится собственная измена: узнаете, что говорит сонник о предательстве
Депутат рассказал, чем опасен возникший интерес к репетиторам по видеоиграм
«От подвала к подвалу»: как ВС РФ выбивали ВСУ из запорожского села
Чудовищные потери и попытки удержать фронт: успехи ВС РФ к утру 29 октября
Сломанный ноготь во сне: как понять символику сна правильно
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.