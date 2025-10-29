Аромат на весь дом — креветки с чесноком! 10 минут — и готово!

Жареные креветки с чесноком — это тот рецепт, который спасает, когда хочется чего-то вкусного прямо сейчас. Всего несколько простых продуктов, и результат — как будто вы ужинаете на побережье. Главное — не пересушить креветки и дать чесноку раскрыть аромат.

Возьмите 500 г очищенных креветок (подойдут как тигровые, так и обычные средние). Если вы используете замороженные, дайте им полностью разморозиться и обсушите бумажным полотенцем — лишняя влага мешает получить красивую румяную корочку.

Разогрейте сковороду и добавьте 2 столовые ложки сливочного масла и 1 столовую ложку оливкового — такое сочетание дает насыщенный вкус и предотвращает подгорание. Затем измельчите 4–5 зубчиков чеснока и отправьте на сковороду. Обжаривайте его буквально 30–40 секунд, пока не появится аромат, но не давайте ему темнеть.

Всыпьте креветки, добавьте щепотку соли, немного свежемолотого черного перца и по желанию 1/2 чайной ложки паприки для цвета. Готовьте не больше 3–4 минут, периодически помешивая. Как только креветки посветлеют и станут матовыми, снимайте их с огня. Пережаренные становятся резиновыми, поэтому важно вовремя остановиться.

Подавайте сразу, посыпав мелко рубленой петрушкой и сбрызнув несколькими каплями лимонного сока, — он делает вкус ярче и свежей.

Совет: чтобы аромат был еще насыщеннее, положите не только измельченный чеснок. Одну дольку можно раздавить плоской стороной ножа.

