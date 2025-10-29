Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 10:10

Аромат на весь дом — креветки с чесноком! 10 минут — и готово!

Самый простой рецепт креветок Самый простой рецепт креветок Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные креветки с чесноком — это тот рецепт, который спасает, когда хочется чего-то вкусного прямо сейчас. Всего несколько простых продуктов, и результат — как будто вы ужинаете на побережье. Главное — не пересушить креветки и дать чесноку раскрыть аромат.

Возьмите 500 г очищенных креветок (подойдут как тигровые, так и обычные средние). Если вы используете замороженные, дайте им полностью разморозиться и обсушите бумажным полотенцем — лишняя влага мешает получить красивую румяную корочку.

Разогрейте сковороду и добавьте 2 столовые ложки сливочного масла и 1 столовую ложку оливкового — такое сочетание дает насыщенный вкус и предотвращает подгорание. Затем измельчите 4–5 зубчиков чеснока и отправьте на сковороду. Обжаривайте его буквально 30–40 секунд, пока не появится аромат, но не давайте ему темнеть.

Всыпьте креветки, добавьте щепотку соли, немного свежемолотого черного перца и по желанию 1/2 чайной ложки паприки для цвета. Готовьте не больше 3–4 минут, периодически помешивая. Как только креветки посветлеют и станут матовыми, снимайте их с огня. Пережаренные становятся резиновыми, поэтому важно вовремя остановиться.

Подавайте сразу, посыпав мелко рубленой петрушкой и сбрызнув несколькими каплями лимонного сока, — он делает вкус ярче и свежей.

Совет: чтобы аромат был еще насыщеннее, положите не только измельченный чеснок. Одну дольку можно раздавить плоской стороной ножа.

Квашеная капуста с клюквой — посмотрите классический рецепт у нас на сайте.

креветки
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина
Раскрыто место похорон Романа Попова
Молодежь устроила перестрелку в поселке Челябинской области
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.