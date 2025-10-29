Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:00

Пачка творога и горстка муки — пеку творожные плетенки с яблоками! Нежная вкуснятина к чаю — вкуснее шарлотки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шарлотка — это, бесспорно, классика, но есть выпечка, способная затмить её своим изысканным видом и невероятно нежной текстурой. Речь идет о творожной плетенке с яблоками — это не просто пирог, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое удивит и ваших домочадцев, и гостей. Сочетание воздушного творожного теста и ароматной яблочной начинки с легкой коричной ноткой создает гармонию вкуса. А золотистая корочка и заплетенная в виде косы форма вызывают восторг еще до первой пробы. Это блюдо станет вашим коронным рецептом, проверенным временем.

Для приготовления вам понадобится для теста: 400 граммов муки, 200 граммов творога, 150 граммов размягченного сливочного масла, 100 граммов сахара и 1 яйцо. Для начинки: 3–4 кисло-сладких яблока, 2 столовые ложки сахара и 0,5 чайной ложки молотой корицы. Разомните творог вилкой, смешайте его с маслом, яйцом и сахаром. Постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на три части, каждую раскатайте в длинную полоску. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками и выложите по центру каждой полосы теста, посыпьте смесью сахара и корицы. Края теста защипните, чтобы получились три «колбаски». Аккуратно сплетите из них косу, смажьте взбитым желтком и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут до румяного цвета.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

