29 октября 2025 в 09:35

Беру лаваш, яйца и немного сыра — готовлю омлетный пирог по-турецки. Вкуснятина в лаваше за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит быстрые и сытные блюда из доступных ингредиентов. Омлетный пирог в лаваше сочетает в себе хрустящую основу из тонкого лаваша, нежную яичную заливку и сочную начинку из курицы и овощей. В отличие от обычного омлета, этот пирог сохраняет форму при нарезке и выглядит как настоящий кулинарный шедевр. Лаваш впитывает яично-молочную смесь, становясь нежным внутри и хрустящим снаружи. Блюдо идеально подходит для завтрака, ужина или перекуса, а его приготовление занимает минимум времени.

Для приготовления вам понадобится: тонкий лаваш, 150 г вареной курицы, 1/2 болгарского перца, 10 маслин, 4 яйца, 3 ст. л. пшенных хлопьев, 50 мл молока, горсть тертого сыра, 2 ст. л. оливкового масла, соль, приправы, зелень. Разогрейте духовку до 180 °C. Лаваш выложите в форму, сделав бортики. Курицу нарежьте кубиками, перец соломкой, маслины кружочками. Равномерно распределите начинку на лаваше. Взбейте яйца с молоком, пшенными хлопьями, солью и приправами. Залейте начинку яичной смесью. Посыпьте тертым сыром и зеленью. Сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

завтраки
рецепты
омлеты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
