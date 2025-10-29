Беру лаваш, яйца и немного сыра — готовлю омлетный пирог по-турецки. Вкуснятина в лаваше за 10 минут

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит быстрые и сытные блюда из доступных ингредиентов. Омлетный пирог в лаваше сочетает в себе хрустящую основу из тонкого лаваша, нежную яичную заливку и сочную начинку из курицы и овощей. В отличие от обычного омлета, этот пирог сохраняет форму при нарезке и выглядит как настоящий кулинарный шедевр. Лаваш впитывает яично-молочную смесь, становясь нежным внутри и хрустящим снаружи. Блюдо идеально подходит для завтрака, ужина или перекуса, а его приготовление занимает минимум времени.

Для приготовления вам понадобится: тонкий лаваш, 150 г вареной курицы, 1/2 болгарского перца, 10 маслин, 4 яйца, 3 ст. л. пшенных хлопьев, 50 мл молока, горсть тертого сыра, 2 ст. л. оливкового масла, соль, приправы, зелень. Разогрейте духовку до 180 °C. Лаваш выложите в форму, сделав бортики. Курицу нарежьте кубиками, перец соломкой, маслины кружочками. Равномерно распределите начинку на лаваше. Взбейте яйца с молоком, пшенными хлопьями, солью и приправами. Залейте начинку яичной смесью. Посыпьте тертым сыром и зеленью. Сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой.

