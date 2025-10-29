Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:51

«Не избавиться»: Шнуров рассказал о главных мотивах в своем творчестве

Шнуров заявил, что от русских мотивов в творчестве ему некуда не уйти

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что русские мотивы всегда будут в его творчестве. Комментируя ТАСС выход нового альбома «Поролоновая свадьба», он добавил, что ему от них не избавиться, потому что он русский.

Русские мотивы часто звучат в моих песнях, и это неизбежно. Потому что я русский, а значит, от русских мотивов мне не избавиться, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров закрыл свой бизнес. Оказалось, что кинокомпания «Карбон Продакшн» столкнулась с убытками и официально прекратила существование. Сам артист ситуацию пока не комментировал.

Уточняется, что Шнуров выступал учредителем пяти различных юридических лиц, однако все они уже прекратили свою работу. Решение о закрытии киностудии было принято музыкантом в конце мая. Три месяца спустя налоговые органы официально оформили ликвидацию компании.

До этого стало известно, что Шнуров отказался оказывать финпомощь участникам СВО. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в этой связи предложил заняться вопросом о приостановлении выступлений «Ленинграда» до завершения спецоперации.

Сергей Шнуров
Россия
Ленинград
песни
