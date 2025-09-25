Лидер «Ленинграда» закрыл свой кинобизнес в России из-за убытков

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров закрыл свой бизнес. Оказалось, что кинокомпания «Карбон Продакшн» столкнулась с убытками и официально прекратила существование. Сам артист ситуацию пока не комментировал.

Согласно данным источника, если в 2022 году компания потеряла 4,7 млн рублей, то в 2023 году потери сократились до 388 тыс. рублей. В начале 2024 года предприятие вновь показало убытки, составившие 2,3 млн рублей.

Уточняется, что Шнуров выступал учредителем пяти различных юридических лиц, однако все они уже прекратили свою работу. Решение о закрытии киностудии было принято музыкантом в конце мая. Три месяца спустя налоговые органы официально оформили ликвидацию компании.

Ранее стало известно, что Шнуров отказался оказывать финпомощь участникам СВО. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в этой связи предложил заняться вопросом о приостановлении выступлений «Ленинграда» до завершения спецоперации.