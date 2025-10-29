Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:03

Песков одной фразой поставил точку в агрессии Трампа в адрес Венесуэлы

Песков: конфликт вокруг Венесуэлы должен решаться по букве международного права

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия исходит из суверенитета Венесуэлы и считает, что проблемы вокруг этой страны должны решаться в соответствии с духом и буквой международного права, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал появление американских войск в Карибском бассейне, которое инициировал президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Венесуэла — это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права, — отметил Песков.

Ранее Венесуэла приостановила действие газовых соглашений с Тринидадом и Тобаго после того, как в территориальные воды островного государства вошел американский эсминец USS Gravely. В Каракасе расценили разрешение на заход корабля как враждебный акт и ответили прекращением энергетического сотрудничества.

Сенатор Линдси Грэм между тем заявил, что Трамп планирует расширить военные удары против Венесуэлы, включая действия на ее сухопутной территории. Эту инициативу обсудят в конгрессе в ближайшие дни. Военная операция также возможна в Колумбии.

