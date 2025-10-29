Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев во время последней встречи обсуждали арест в Баку россиян, которых обвиняют в контрабанде наркотиков, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, стороны продолжают вести соответствующий диалог, кропотливая работа по этому вопросу продолжается.

Сейчас идет кропотливая работа, и президент поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова дальше обсуждать с Баку ситуацию с арестованными в Азербайджане россиянами. По ее словам, Россия рассчитывает на скорейшее освобождение и возвращение граждан домой.

9 октября Путин и Алиев провели двусторонние переговоры в рамках трехдневного визита главы РФ в Таджикистан на саммит лидеров стран СНГ. Журналисты отметили, что после официальной части переговоров главы государств продолжили общение уже в холле. Оба президента не стали дожидаться, когда их оставит пресса.