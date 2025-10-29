Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 октября 2025 в 13:14

Американист объяснил, почему Трамп не будет баллотироваться на третий срок

Американист Блохин: Трамп не будет переизбираться на третий срок из-за возраста

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не станет баллотироваться на третий срок в силу возраста, выразил мнение в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, глава Белого дома находится в слишком преклонном возрасте для участия в следующих выборах.

Трамп все-таки уже не мальчик. Каким он будет через три года? Он же возрастной. Я думаю, что третья попытка [баллотироваться] не будет предприниматься Трампом, — высказался Блохин.

Американист добавил, что президент США заинтересован в протекции Республиканской партии на предстоящих выборах. По его мнению, главной задачей Трампа является способствование победе на голосовании кандидата из его политического лагеря.

Его главная задача — создать основу для будущей победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, которые на носу, а также создать основу для победы республиканского кандидата,— резюмировал Блохин.

Ранее Трамп опроверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. Он отметил, что ему запрещено это делать согласно конституции США. При этом глава Белого дома отметил, что уровень его поддержки в США находится на самом высоком уровне среди других американских президентов.

США
Дональд Трамп
республиканцы
выборы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
