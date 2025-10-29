Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:03

В Кремле отреагировали на слова Трампа о решении конфликта двух Корей

Песков: Россия приветствует шаги по решению конфликта КНДР и Южной Кореи

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия приветствует все шаги, которые направлены на разрешение противоречий между КНДР и Южной Кореей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о стремлении урегулировать этот вопрос, передает ТАСС.

Мы готовы приветствовать любые шаги в этом направлении, — сказал Песков.

Ранее Трамп пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта на Корейском полуострове. Американский лидер признал существование формального состояния войны в регионе и выразил намерение найти пути разрешения данной ситуации.

Кроме того, во время встречи с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном в Кенджу глава Белого дома рассказал, что США и КНДР не смогли согласовать встречу глав государств. При этом он подчеркнул, что хорошо знает лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

До этого сообщалось, что Трамп может организовать встречу с главой КНДР во время своего визита в демилитаризованную зону. Но в американской администрации преобладали скептические настроения относительно вероятности проведения этого саммита.

