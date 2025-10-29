Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:33

Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею

Американист Блохин: Трамп привлекает к себе внимание через корейский конфликт

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заявления президента США Дональда Трампа о желании урегулировать корейский конфликт является способом привлечения внимания, выразил мнение в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, подобное высказывание необходимо главе Белого дома для создания амплуа эксперта по трудным вопросам.

Это очередная красивая риторика, которая поддерживает образ глобального миротворца в глазах избирателей Трампа. Он обещал урегулировать корейский вопрос еще во время первого срока, но не смог. Трамп пытается быть президентом, который решает нерешаемые проблемы. Его заявления надо воспринимать как обещание, которое не сбудется. Ему осталось править три года, а корейскую проблему решают больше полувека, — пояснил Блохин.

Ранее Трамп пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта на Корейском полуострове. Он признал существование формального состояния войны в регионе и выразил намерение найти пути разрешения данной ситуации.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
