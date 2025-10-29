Политолог ответил, почему Трампу важна встреча с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп стремится продемонстрировать интерес к своей персоне со стороны лидеров мирового сообщества, выражая желание провести встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, глава Белого дома в своей работе отклонился от политического курса.

Трамп просто хочет показать, что к нему тянутся лидеры всего мира. И вот даже «изгой» Ким Чен Ын готов с ним общаться, а тут просто облом. Театральность в последнее время стала присуща политическому поведению Трампа. Он не столько по делу чем-то занимается, сколько демонстрирует актерство. Где-то, может, и правда добивается успехов: по Ближнему Востоку что-то получилось. Я бы сказал, что Трамп уже не столько политик-бизнесмен, сколько превращается в политика-актера, — высказался Перенджиев.

Ранее Трамп заявил, что США и КНДР не достигли договоренности о встрече лидеров двух стран. При этом, по словам американского президента, он хорошо знаком с Ким Чен Ыном и их отношения находятся на хорошем уровне.