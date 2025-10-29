Спор о собачьих экскрементах закончился дракой Во Владивостоке женщины устроили драку из-за спора об уборке за собакой

Во Владивостоке конфликт из-за собачьих экскрементов привел к драке между двумя женщинами, сообщают «Вести: Приморье». Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Смородина», где одна из владелиц собак отказалась убирать за своим питомцем.

Это вызвало резкую реакцию другой жительницы. Словесный спор быстро перерос в драку. Прибывший охранник вынужден был разнимать обеих участниц инцидента. В результате столкновения хозяйка собаки получила ушиб руки.

Ранее Государственная дума рассмотрела законопроект, обязывающий владельцев домашних животных убирать за ними в помещениях многоквартирных домов. Документом также предлагается запретить посещение с собаками магазинов, предприятий общественного питания, медицинских и образовательных учреждений. Действующее законодательство предусматривает обязанность уборки только во время выгула животных.

До этого Юрист Александр Хаминский сообщил о введении штрафов до 3000 рублей за выгул собак на детских и спортивных площадках, а также вблизи учебных заведений. Эксперт отметил, что ключевым нововведением стало четкое определение территорий, где запрещено находиться с животными. Эти изменения содержатся в новом законе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным.