Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 11:53

Спор о собачьих экскрементах закончился дракой

Во Владивостоке женщины устроили драку из-за спора об уборке за собакой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во Владивостоке конфликт из-за собачьих экскрементов привел к драке между двумя женщинами, сообщают «Вести: Приморье». Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Смородина», где одна из владелиц собак отказалась убирать за своим питомцем.

Это вызвало резкую реакцию другой жительницы. Словесный спор быстро перерос в драку. Прибывший охранник вынужден был разнимать обеих участниц инцидента. В результате столкновения хозяйка собаки получила ушиб руки.

Ранее Государственная дума рассмотрела законопроект, обязывающий владельцев домашних животных убирать за ними в помещениях многоквартирных домов. Документом также предлагается запретить посещение с собаками магазинов, предприятий общественного питания, медицинских и образовательных учреждений. Действующее законодательство предусматривает обязанность уборки только во время выгула животных.

До этого Юрист Александр Хаминский сообщил о введении штрафов до 3000 рублей за выгул собак на детских и спортивных площадках, а также вблизи учебных заведений. Эксперт отметил, что ключевым нововведением стало четкое определение территорий, где запрещено находиться с животными. Эти изменения содержатся в новом законе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным.

собаки
животные
уборки
Владивосток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Чистая прибыль одного из крупнейших автоконцернов мира упала вдвое
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.