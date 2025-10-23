Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:20

В Госдуме хотят обязать хозяев лучше следить за выгулом домашних животных

ТАСС: депутаты хотят обязать хозяев убирать за питомцами в домах и подъездах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме хотят обязать хозяев убирать за своими питомцами в подъездах жилых домов, сообщает ТАСС. Законопроект, в частности, также предлагает запретить походы с собаками в магазины, кафе, рестораны, медицинские и образовательные учреждения.

Сейчас владельцы обязаны убирать за своими питомцами только во время выгула. Новый законопроект расширяет эту обязанность: хозяева животных должны будут убирать за ними и в местах общего пользования многоквартирных домов, например, в подъездах или на лестничных клетках. Конкретные правила уборки установят местные власти.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко предложил установить максимальное количество домашних животных в квартирах. Документ предусматривает привязку норм содержания питомцев к площади жилого помещения.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову включить в законопроект об учете животных норму о введении электронного ветеринарного паспорта через «Госуслуги». Ветеринарные паспорта и документы о вакцинации животных сейчас оформляются в бумажном формате. Парламентарии уверены, что это повышает вероятность утраты и повреждения документов, а также затрудняет проверку их подлинности.

