Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки Ученый Муссо связал синий окрас собак в Чернобыле с химикатами для туалета

Синий краситель на шерсти собак из Чернобыля мог появиться из-за химикатов опрокинутого портативного туалета, когда животные валялись в фекалиях, рассказал Fox News ученый из университета Южной Каролины Тимоти Муссо. По его словам, не может идти речи об «адаптации к радиации».

Синий краситель, вероятно, появился от опрокинутого портативного туалета, где собаки катались в экскрементах, как это часто бывает, — сказал Муссо.

Между тем известно, что собак безуспешно пытаются поймать волонтеры. Они активно обсуждают ситуацию в социальных сетях, подчеркивая, что не знают причину появления необычного цвета шерсти животных.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что синих собак, которых обнаружили в Чернобыле, покрасили в этот цвет хулиганы. По его словам, такой окрас не мог появиться у животных естественным путем даже в условиях повышенного радиационного фона.

До этого в США заметили оленей-мутантов с наростами на теле, напоминающими огромные бородавки. Случаи заболевания животных фиксировались от северо-восточных до северо-западных штатов тихоокеанского побережья. Выяснилось, что причиной такого внешнего вида является вирусное заболевание — кожная фиброма.