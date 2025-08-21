В США олени-мутанты напугали местных жителей Daily Mail: в США заметили оленей-мутантов со страшными наростами на теле

В США заметили оленей-мутантов с наростами на теле, напоминающими огромные бородавки, передает Daily Mail. Случаи заболевания животных фиксируются от северо-восточных до северо-западных штатов тихоокеанского побережья.

Выяснилось, что причиной такого внешнего вида является вирусное заболевание — кожная фиброма. Она распространяется через насекомых-переносчиков, таких как комары и клещи. В теплую погоду их популяция увеличивается, что может привести к повышению заболеваемости.

Этот вирус принадлежит к той же группе, что и вирус папилломы человека, но он не опасен для людей и не способен передаваться другим видам.

По информации издания, бородавки у животных могут достигать внушительных размеров, вплоть до футбольного мяча, и вызывать трудности со зрением и питанием. Тем не менее заболевание редко приводит к летальному исходу, и организм животного обычно справляется с ним за несколько месяцев благодаря работе иммунной системы.

Ранее в США жители заметили кроликов с наростами на голове, напоминающими щупальца. Специалисты департамента парков и дикой природы Колорадо выяснили, что наросты вызваны вирусом, поражающим только кроликов, и болезнь неизлечима, но не опасна для других видов и человека.