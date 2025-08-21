Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 15:03

В США олени-мутанты напугали местных жителей

Daily Mail: в США заметили оленей-мутантов со страшными наростами на теле

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США заметили оленей-мутантов с наростами на теле, напоминающими огромные бородавки, передает Daily Mail. Случаи заболевания животных фиксируются от северо-восточных до северо-западных штатов тихоокеанского побережья.

Выяснилось, что причиной такого внешнего вида является вирусное заболевание — кожная фиброма. Она распространяется через насекомых-переносчиков, таких как комары и клещи. В теплую погоду их популяция увеличивается, что может привести к повышению заболеваемости.

Этот вирус принадлежит к той же группе, что и вирус папилломы человека, но он не опасен для людей и не способен передаваться другим видам.

По информации издания, бородавки у животных могут достигать внушительных размеров, вплоть до футбольного мяча, и вызывать трудности со зрением и питанием. Тем не менее заболевание редко приводит к летальному исходу, и организм животного обычно справляется с ним за несколько месяцев благодаря работе иммунной системы.

Ранее в США жители заметили кроликов с наростами на голове, напоминающими щупальца. Специалисты департамента парков и дикой природы Колорадо выяснили, что наросты вызваны вирусом, поражающим только кроликов, и болезнь неизлечима, но не опасна для других видов и человека.

США
животные
инфекции
олени
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поручил изучить возможность оснащения авто защитой от беспилотников
«Нацистское наследие»: депутат об аресте украинских священников
В Армении суд продлил арест архиепископа Баграта
«Нелепая хитрость»: в ГД высказались об изменении границ на Украине
Раскрыто, можно ли заработать 200 тысяч рублей на тестировании матрасов
Российских чиновников и волонтеров могут пересадить в бронемашины
Учитель раскрыла главное правило безопасного поведения в школе
Опозорилась на весь мир: скандальная боксерша Хелиф ушла из спорта
Стали известны дата нового корпоратива Киркорова и его гонорар
Королевская семья Британии: последние новости, почему Миддлтон переезжает
Школьник сутки скрывал от родителей укус змеи
ВСУ пришлось сдать заградотряд российским военным
В Госдуме раскрыли западный след в преследовании оппозиционеров на Украине
Евросоюз планирует закупить у США сжиженный газ и нефть на сумму $750 млрд
Как жить проще и тратить меньше — не только денег, но и сил
Диетолог назвала неожиданную пользу ананасов
Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером
Верховный суд раскрыл разницу между «откатом» и взяткой
Назначен новый командующий отбившей Курскую область группировки войск
Садоводам напомнили об опасности падалицы
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.