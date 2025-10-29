Печеный блин с сыром и ветчиной — вкуснее пиццы: смешал ложкой, вылил на противень, и готово

Приготовьте невероятно сытный и ароматный печеный блин с сыром и ветчиной, который станет идеальным завтраком или перекусом. Это вкуснее пиццы и готовится на раз-два: смешал ложкой, вылил на противень — и готово.

Вам понадобится: 4 яйца, 8 ст. л. муки, 200 мл молока, 150 г ветчины, 100 г сыра, 2 ст. л. сметаны, соль и зелень по вкусу. Взбейте яйца с молоком и сметаной, постепенно добавьте муку и соль до консистенции жидкой сметаны. Тесто вылейте на противень, застеленный пергаментом. Сверху равномерно распределите нарезанную кубиками ветчину и тертый сыр. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежная основа, как у классического блина, сочетается с пикантной ветчиной и тягучим расплавленным сыром. Блин легко режется на порции, не крошится и сохраняет сочность. Это блюдо особенно хорошо подавать со свежими овощами или сметанным соусом, а его приготовление не требует специальных навыков и занимает минимум времени.

