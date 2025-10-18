Проще хлеба, вкуснее пиццы: сырно-чесночные лепешки в духовке — на их аромат сбегутся все соседи

Эти сырно-чесночные лепешки готовить проще хлеба, а получаются они вкуснее пиццы и настолько ароматные, что сбегутся все соседи. Вкус лепешек бесподобен: хрустящая корочка снаружи и нежная слоеная текстура внутри с насыщенным чесночно-сырным вкусом, который идеально сочетается со сливочными нотами теста.

Вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сливочного масла, 200 г тертого сыра, 3-4 зубчика чеснока, яйцо, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, соль. Растворите дрожжи в теплом молоке с сахаром, добавьте растопленное масло, яйцо, соль и постепенно вводите муку. Замесите мягкое тесто, оставьте на 1 час в тепле. Для начинки смешайте тертый сыр с давленным чесноком и зеленью. Тесто разделите на части, каждую раскатайте, посыпьте сырной смесью, сверните конвертиком и снова раскатайте в лепешку. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Эти лепешки хороши как самостоятельная закуска или к супу, а их аромат во время выпечки действительно заполняет весь дом.

