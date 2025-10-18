Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 03:46

Проще хлеба, вкуснее пиццы: сырно-чесночные лепешки в духовке — на их аромат сбегутся все соседи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти сырно-чесночные лепешки готовить проще хлеба, а получаются они вкуснее пиццы и настолько ароматные, что сбегутся все соседи. Вкус лепешек бесподобен: хрустящая корочка снаружи и нежная слоеная текстура внутри с насыщенным чесночно-сырным вкусом, который идеально сочетается со сливочными нотами теста.

Вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сливочного масла, 200 г тертого сыра, 3-4 зубчика чеснока, яйцо, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, соль. Растворите дрожжи в теплом молоке с сахаром, добавьте растопленное масло, яйцо, соль и постепенно вводите муку. Замесите мягкое тесто, оставьте на 1 час в тепле. Для начинки смешайте тертый сыр с давленным чесноком и зеленью. Тесто разделите на части, каждую раскатайте, посыпьте сырной смесью, сверните конвертиком и снова раскатайте в лепешку. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Эти лепешки хороши как самостоятельная закуска или к супу, а их аромат во время выпечки действительно заполняет весь дом.

Ранее стало известно, как приготовить хачапури по-менгельски: открытый пирог с сырной начинкой — рецепт без дрожжей.

Читайте также
Не знала, что тыква может быть такой вкусной: готовим тыквенные лепешки с сыром
Общество
Не знала, что тыква может быть такой вкусной: готовим тыквенные лепешки с сыром
Чэлпэк — тонкие жареные лепешки по-татарски: готовим за 5 минут!
Семья и жизнь
Чэлпэк — тонкие жареные лепешки по-татарски: готовим за 5 минут!
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Общество
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
«Косичка», которая не оставляет шансов другим закускам. Секрет слоеного салата с перчинкой
Общество
«Косичка», которая не оставляет шансов другим закускам. Секрет слоеного салата с перчинкой
лепешки
рецепты
сыры
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение в РФ на заработки, «отмена», СВО: куда пропал Алексей Кортнев
Временные ограничения начали действовать в шести аэропортах РФ
Трамп оценил работу губами пресс-секретаря Белого дома
Силы ПВО сработали над Воронежем и четырьмя районами области
Овечкин вновь поднялся в рейтинге выдающихся игроков НХЛ
Косметолог рассказала, чем опасно популярное средство
Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области
Проблемы со здоровьем, поддержка СВО, Пугачева: где сейчас Наталья Варлей
Сотрудник ТЦК в Харькове залил людей слезоточивым газом
Мерц дал оценку предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште
Язык тела Зеленского выдал его подавленное состояние в США
«Ему поставлена задача»: Захарова объяснила громкие слова Рютте про РФ
Турецкие рыбаки сделали неожиданную находку, касаемую Украины
Путин уличил западные СМИ в манипуляциях информацией
В РФПИ озвучили, что уже принято по соединяющему США и РФ туннелю
Бундесбанк не намерен продавать золотые резервы ФРГ
Актер Смольянинов задолжал российскому банку десятки тысяч рублей
Семья из 11 человек погибла в Газе из-за одного решения Израиля
Аэропорт российского города объявил о прекращении работы
МВФ давит на Украину требованием по гривне
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца
Общество

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.