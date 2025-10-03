Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 13:16

Хачапури по-менгельски: открытый пирог с сырной начинкой — готовим без дрожжей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хачапури по-менгельски — это знаменитый грузинский открытый пирог с сырной начинкой и яйцом, который станет звездой любого застолья. Готовим без дрожжей!

Рецепт: для теста замесите 500 г муки, 250 мл кефира, 100 г растопленного сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара, дайте постоять 30 минут. Для начинки смешайте 400 г смеси сыров (сулугуни и любой другой на выбор), 2 яйца и 50 г сливочного масла. Раскатайте тесто в толщиной 5 мм, сверху выложите начинку. Выпекайте при 200 °C 15 минут, затем достаньте, сделайте углубление в начинке, вбейте яйцо и верните в духовку еще на 2 минуты.

Вкус хачапури неповторим: хрустящее тесто с маслянистыми нотками контрастирует с нежной солоноватой сырной начинкой, а яичный желток создает кремовую текстуру. Подавайте сразу, обмакивая кусочки лепешки в сырно-яичную смесь.

Ранее стало известно, как приготовить оладьи из тыквы с сыром: готовятся быстро из доступных ингредиентов.

Читайте также
Три картофелины и 2 яйца — хрустящие лепешки на завтрак! Такую картошку съедят без ничего
Общество
Три картофелины и 2 яйца — хрустящие лепешки на завтрак! Такую картошку съедят без ничего
Праздник на тарелке: готовим лазанью с сочной грибной начинкой — вкусно и без хлопот
Общество
Праздник на тарелке: готовим лазанью с сочной грибной начинкой — вкусно и без хлопот
Салат «Русская красавица» — праздничная классика: семья полюбит наравне с оливье
Общество
Салат «Русская красавица» — праздничная классика: семья полюбит наравне с оливье
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Семья и жизнь
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Ленивый хачапури на сковороде: готовится за 15 минут без навыков лепки
Общество
Ленивый хачапури на сковороде: готовится за 15 минут без навыков лепки
хачапури
рецепты
выпечка
пироги
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России допустили применение тактического ядерного оружия против ЕС
В Гидрометцентре раскрыли, какой будет весна в 2026 году
Усадьба с «сюрпризом» продается в Москве за 9 млрд рублей
«Альтернативная модель мироустройства»: политолог о речи Путина на «Валдае»
В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свеклы
В РФ появятся новые дорожные знаки в 2026 году: что нужно знать водителям
Россиянин пытался освежить гардероб, но попал в реанимацию из-за сигареты
Продюсер объяснил, почему в Россию продолжают приезжать американские звезды
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу американской стороны
«Концерта не будет»: в Киеве отменили шоу выступающей на русском группы
Трехкратный лауреат «Оскара» признался в любви к Москве
Политтехнолог предположил ключевую цель выступления Путина на «Валдае»
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за «гибридные действия»
Немцы решили запустить дроны в Норвегии и попали в полицию
Бабье лето — всё? Ледяные дожди, снег, аномалии: какую погоду ждать в октябре
В России призвали запретить изучение текстов иноагентов в школах
Названо число погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае
Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае
Санду продолжает судиться с сельской учительницей из-за своего деда
Эксперт спрогнозировал рост цен на пиво в России до 12%
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.