Хачапури по-менгельски: открытый пирог с сырной начинкой — готовим без дрожжей

Хачапури по-менгельски — это знаменитый грузинский открытый пирог с сырной начинкой и яйцом, который станет звездой любого застолья. Готовим без дрожжей!

Рецепт: для теста замесите 500 г муки, 250 мл кефира, 100 г растопленного сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара, дайте постоять 30 минут. Для начинки смешайте 400 г смеси сыров (сулугуни и любой другой на выбор), 2 яйца и 50 г сливочного масла. Раскатайте тесто в толщиной 5 мм, сверху выложите начинку. Выпекайте при 200 °C 15 минут, затем достаньте, сделайте углубление в начинке, вбейте яйцо и верните в духовку еще на 2 минуты.

Вкус хачапури неповторим: хрустящее тесто с маслянистыми нотками контрастирует с нежной солоноватой сырной начинкой, а яичный желток создает кремовую текстуру. Подавайте сразу, обмакивая кусочки лепешки в сырно-яичную смесь.

