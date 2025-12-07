Селедка под шубой по-новому: этот рецепт поражает гостей — теперь готовлю каждый Новый год

Селедка под шубой по-новому: этот рецепт поражает гостей — теперь готовлю каждый Новый год

Этот рецепт превращает знакомую всем шубу в изысканную закуску! Свекольные блинчики не только делают рулеты красивыми, но и усиливают вкус свеклы в салате. Идеальное решение, когда хочется удивить гостей новой подачей классического блюда.

Для блинчиков смешиваю 2 яйца с 300 мл молока, добавляю щепотку соли, 2 ч. л. сахара, 3 ст. л. растительного масла. В 250 мл кипятка растворяю 0,25 ч. л. соды, гашенной 5 г лимонного сока, вливаю в тесто. Добавляю 8 ст. л. муки и свекольный сок для окрашивания. Жарю 12 тонких блинчиков. Для начинки отвариваю 1,5 картофелины, 1 морковь и 1 свеклу, натираю на терке. 4 яйца отвариваю и мелко рублю. 200 г сельди и 0,25 луковицы мелко нарезаю. Смешиваю все ингредиенты с 3 ст. л. майонеза. Выкладываю начинку на блинчики, сворачиваю рулетами.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.