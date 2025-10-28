Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 20:55

Двухслойная творожная запеканка с манкой — идеальный завтрак для всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эту запеканку я впервые попробовал в гостях у бабушки, когда мы всей семьей приехали к ней на выходные. Нежный творожный слой в сочетании со сладкой сметанной верхушкой и ягодами покорил всех с первой ложки. Теперь, следуя бабушкиному рецепту, я готовлю это блюдо для своих детей, и оно неизменно собирает нас всех за одним столом.

Готовлю так: сначала смешиваю творог (500 г) с яйцами (2 шт.), сахаром (100 г), манкой (3 ст. л.) и ванильным сахаром (по вкусу) до однородной массы — это основа первого слоя. Аккуратно выкладываю творожную массу в форму для запекания. Для второго слоя взбиваю сметану (250 г) с яйцом (1 шт.) и сахаром (50 г), затем равномерно заливаю этой смесью творожную основу. Сверху украшаю свежими или замороженными ягодами (150 г). Выпекаю при 180 градусах: сначала 25 минут, потом еще 20 минут до золотистой корочки. Даю запеканке немного остыть — так она лучше сохраняет свою нежную текстуру.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Читайте также
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Общество
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Общество
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр
Общество
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Семья и жизнь
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
еда
рецепты
запеканки
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о подготовке Великобритании к размещению войск на Украине
ПВО вновь сработала в небе над Москвой
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Газе
Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля
В российском регионе раскрыли, как жить с ограничениями мобильной Сети
Раскрыта информация о россиянах на Ямайке перед ураганом «Мелисса»
Белоруссия готова к диалогу с ЕС при соблюдении нескольких условий
Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе
«Дали свои плоды»: Харламов отреагировал на смерть Мухича
Карл III открыл первый в Великобритании мемориал ЛГБТ-военным
В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника
Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР
В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов после крушения крана
Силы ПВО России за пять часов сбили 15 украинских дронов
Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу
Медведев предложил способ увековечивания памяти о бойцах СВО
Минюст включил песню «Розы гибнут на газонах…» в список экстремистских
В МИД России рассказали о тревожных тенденциях в активности НАТО
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.