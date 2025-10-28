Двухслойная творожная запеканка с манкой — идеальный завтрак для всей семьи

Эту запеканку я впервые попробовал в гостях у бабушки, когда мы всей семьей приехали к ней на выходные. Нежный творожный слой в сочетании со сладкой сметанной верхушкой и ягодами покорил всех с первой ложки. Теперь, следуя бабушкиному рецепту, я готовлю это блюдо для своих детей, и оно неизменно собирает нас всех за одним столом.

Готовлю так: сначала смешиваю творог (500 г) с яйцами (2 шт.), сахаром (100 г), манкой (3 ст. л.) и ванильным сахаром (по вкусу) до однородной массы — это основа первого слоя. Аккуратно выкладываю творожную массу в форму для запекания. Для второго слоя взбиваю сметану (250 г) с яйцом (1 шт.) и сахаром (50 г), затем равномерно заливаю этой смесью творожную основу. Сверху украшаю свежими или замороженными ягодами (150 г). Выпекаю при 180 градусах: сначала 25 минут, потом еще 20 минут до золотистой корочки. Даю запеканке немного остыть — так она лучше сохраняет свою нежную текстуру.

