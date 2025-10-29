Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:00

Поклонская рассказала, чему учит российская система школьного образования

Поклонская: школы тренируют в детях цыплят с клиповым мышлением

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Современная система школьного образования тренирует «одинаковых цыплят с клиповым мышлением» и учит детей только послушанию, заявила NEWS.ru советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская. По ее мнению, школа должна давать детям возможность спорить, доказывать свое мнение и раскрывать уникальные способности, а не просто выбирать правильный ответ из предложенных вариантов.

Мне действительно не нравится клиповое мышление. Мне не нравится, что детей в основном обучают быть послушными. Я имею в виду, когда ребенку дают варианты ответов. Ты должен из этих вариантов выбрать верный. Либо наугад, либо не наугад, но другого не дано. А как же поспорить? А как же выкрутиться? Ребенок должен где-то протестно сыграть и сказать: «А я с этим не согласен, товарищ учитель. Потому что у меня есть вот такое мнение», — заявила Поклонская.

Советник генпрокурора отметила, что школа должна научить ребенка бороться за жизнь среди сверстников и учителей, становиться лидером или приспосабливаться и занимать свою нишу. По ее словам, уникальные способности могут раскрываться только в среде, где можно пойти вопреки и доказать что-то обратное.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года поступающим на социально-гуманитарные направления придется сдавать еще один обязательный экзамен — ЕГЭ по истории. Такое решение закреплено в проекте приказа Министерства науки и высшего образования РФ.

Наталья Поклонская
школы
образование
дети
Сергей Подосёнов
С. Подосёнов
