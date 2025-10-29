Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки

Вот как можно удивить семью простым, но очень вкусным ужином. Рулет из индейки с овощами — сытное, полезное блюдо, которое легко приготовить, даже если вы не шеф-повар. Нежное мясо, хрустящая корочка и овощной аромат покорят каждого.

Филе (полкило) аккуратно разложите в тонкий пласт. На него выложите тонко нарезанные кабачок (1 шт.), морковь (1 шт.), лук-репку (1 шт.), перчик (сладкий — 1 шт.) и чеснок (2-3 зубчика). Посолите, поперчите, добавьте немного паприки (1 ч. л.). Бережно заверните рулетик, скрепите шпажками или зубочистками.

Противень смажьте маслом, выложите блюдо швом вниз. Запекайте при 180°C 40–45 минут до красивого румянца. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Такой рулетик из индейки с овощами отлично подойдет для обеда или ужина. Блюдо легкое, но насыщающее, а его аромат заполнит всю кухню.

