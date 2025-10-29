Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО

В труднодоступные поселки ЯНАО завезли свыше 60 тысяч тонн нефтепродуктов, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на директора департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК по региону Дмитрия Афанасьева. Помимо этого, специалисты доставили 13 тонн угля и более тысячи кубометров дров.

28 населенных пунктов Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов обеспечены дизельным топливом «Арктическое» и «Зимнее», стабильным газовым конденсатом, бензином, маслом, дровами и углем, — уточнил Афанасьев.

Эти объемы должны в полной мере обеспечить потребности предприятий ЖКХ в зимний период. Последней точкой доставки ресурсов стало село Горки Шурышкарского района. Недавно там отгрузили более тысячи тонн дизтоплива.

