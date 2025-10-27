В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива

Ситуация с поставками топлива в Крым стабилизировалась, рассказал «Крыму 24» министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин. Он отметил, что в ближайшее время восстановится ассортимент бензина на заправках.

На сегодняшний день можно сказать, что ситуация с топливом в Республике Крым нормализовалась. Необходимый запас сформирован на нефтебазах предприятий, а также на автозаправочных станциях, — рассказал Воронкин.

Министр уточнил, что трейдеры уже получили топливо. По его словам, бензин начнут развозить по заправкам с 28 октября.

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев рассказал, что правительство РФ продолжает в ручном режиме обеспечивать стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Он пояснил, что полное удовлетворение потребностей россиян и промышленности в топливе является приоритетом для властей.