«Очень важная встреча»: Песков о переговорах Путина и Алиева в Душанбе

Россия высоко оценивает результаты встречи президента РФ Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Таджикистане, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, эти переговоры позволят Москве и Баку перевернуть страницу в двусторонних отношениях.

Мы очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи <…> в Душанбе. Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу в наших двусторонних отношениях, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин и Алиев провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов.

До этого президент Азербайджана заявил, что между Баку и Ереваном наступил этап мира. Алиев уточнил, что оба государства продемонстрировали высокий уровень политической воли.

Также стало известно, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию. По мнению Алиева, это является хорошим показателем того, что мир между Баку и Ереваном складывается не только на бумаге, но и на практике.