29 октября 2025 в 12:25

Дело Чекалиных близится к финалу

Дело блогеров Чекалиных поступило в прокуратуру

Валерия и Артем Чекалиных Валерия и Артем Чекалиных Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных направлено в прокуратуру Троицкого и Новомосковского округов для окончательного утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе столичного надзорного органа. Предварительное расследование завершено.

В прокуратуру Троицкого и Новомосковского административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Предварительное расследование по делу завершено, — говорится в сообщении.

Параллельно в прокуратуру поступило и дело против сообщника блогеров Романа Вишняка, который пошел на сделку со следствием. Все фигуранты обвиняются в проведении незаконных валютных операций с использованием поддельных документов.

Согласно материалам дела, Чекалины, Вишняк и другие участники организованной группы в период с сентября 2021 по февраль 2022 года при продаже онлайн-марафонов перевели свыше 251,6 млн рублей на счет иностранной компании. Для проведения операций они предоставляли банку-агенту валютного контроля заведомо ложные сведения о целях и основаниях переводов.

Ранее стало известно, что с находящейся под домашним Валерии Чекалиной принудительно взыщут задолженность за услуги ЖКХ. Общий долг по коммунальным платежам превышает 6,7 тыс. рублей.

