Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем

Эксперты озвучили прогнозы по паре USD/RUB. Правда ли доллар подскочит до 100 рублей, каковы курсы валют сегодня, 29 октября, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 29 октября

Банк России установил официальный курс доллара на среду, 29 октября, на уровне 79,8174 рубля. Ранее регулятор оценивал валюту в 78,9848 рубля. Таким образом, доллар прибавил 83,26 копейки. На международном валютном рынке Forex валюта уходит за 79,5344 рубля, прибавляя 0,2889 (0,36%) на 11:11 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в среду, 29 октября

Текущий курс евро по ЦБ составляет 92,9395 рубля против прежнего — 92,0233 рубля. Валюта подорожала на 91,62 копейки. На Forex валюта продается за 92,446 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,125 (0,14%) на 11:20 мск.

Юань в свою очередь установлен регулятором на отметку 11,1921 рубля. Во вторник, 28 октября, «китаец», по оценке Центробанка, стоил 11,0648 рубля, прибавив 12,73 копейки. На международном валютном рынке валюта торгуется в районе 11,1571 рубля, прибавляя 0,0987 (0,89%) на 11:23 мск.

Правда ли доллар подскочит до 100 рублей, прогнозы

На стороне рубля еще остаются несколько факторов поддержки, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В их числе повышение налогов и прогноза средней ключевой ставки ЦБ на 2026 год: из-за дорогого рублевого фондирования экспортерам пока придется продавать больше валютной выручки, а спрос на валюту под импорт будет подавлен на фоне высоких ставок кредитования. Также в пользу национальной валюты играет отсутствие геополитической риск-премии в курсе рубля на фоне отсутствия спекулянтов-нерезидентов.

Динамика валютного рынка будет зависеть от притока капитала со стороны экспортеров, при этом не исключено, что в ближайшее время участники рынка увеличат продажу валюты на опасениях, что с ней появятся проблемы из-за рисков введения США санкций на все российские банки, считают аналитики инвестиционной компании «Алор Брокер».

Учитывая скорое завершение налогового периода, рубль будет постепенно терять позиции, предположил аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Он выразил мнение, что это может способствовать росту курса юаня до 11,3 рубля.

К концу недели и месяца юань может вернуться в верхнюю часть диапазона 11–11,5 рубля, предположил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк отметила, что на этой неделе подготовка к налоговому периоду может по-прежнему влиять на валютный рынок. Курс доллара, по ее мнению, расположится в интервале 80–84 рублей, юаня — 11,2–11,7 рубля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин спрогнозировал, что в ноябре курс доллара, скорее всего, останется в диапазоне 80–84 рублей, а курс евро — 93–98 рублей.

К концу года доллар будет стоить около 90 рублей, заявил зампредседателя правления Сбербанка Тарас Скворцов. Пока не ожидается, что доллар подскочит выше 100 рублей в ближайшей перспективе.

