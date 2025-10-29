Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:07

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 29 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Краснодарском крае, Москве и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 29 октября

Согласно статистике мониторингового сайта «Сбой.рф», сообщения о неполадках в работе мобильного интернета поступают из множества регионов. По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Лидером по числу жалоб за сутки стал оператор МТС. Сообщения регистрируются из Краснодарского края — 29%, Москвы — 17%, Хабаровского края — 14%, Саратовской области — 5%, Челябинской области, Приморского края — по 4%, Сахалина, Татарстана, Новосибирской, Московской областей — по 3%, Адыгеи, Кузбасса, Свердловской, Калужской, Воронежской, Смоленской, Ульяновской областей — по 2%, Астраханской области, Тюмени, Санкт-Петербурга — по 1%.

Сообщения о сбоях мобильного интернета поступают и от абонентов других операторов. Проблемными регионами оказались Краснодарский край, Новосибирская область, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Нижегородская область, Тюмень, Оренбургская область.

Почему не работает мобильный интернет 29 октября

Отключения мобильного интернета или падение качества сигнала сети могут происходить в условиях угрозы атаки БПЛА. Ограничения применяются в целях обеспечения безопасности населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов. Власти российских регионов зачастую предупреждают о возможных сбоях.

Так, вечером 28 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим «Беспилотная опасность». Позднее был также задействован план «Ковер» — аэропорт не принимал и не выпускал воздушные суда.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.

В течение ночи 29 октября дежурные силы ПВО сбили над Россией сотню беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаке с воздуха подверглись 13 регионов.

46 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 12 — Калужской, восемь — Белгородской, семь — над Краснодарским краем. Еще шесть дронов ликвидировали над Московским регионом, в том числе четыре беспилотника, летевших на Москву.

Шесть дронов уничтожено над территорией Орловской области, четыре — Ульяновской, по три — над Крымом и Марий Эл. Два дрона сбили над Ставропольским краем, по одному — над Курской, Смоленской и Тульской областями.

Вышка сотовой связи Вышка сотовой связи Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как жить с ограничениями мобильной Сети

Во время ограничений в работе мобильного интернета в Тюменской области будут работать все важные сервисы, заявил глава региона Александр Моор. По его словам, уже готовится список белых сайтов, среди которых будут и скорая помощь, и общественный транспорт.

«Минцифры готовит список белых сайтов, которые будут работать при ограничениях. Это и некоторые социальные сети, и маркетплейсы, и отдельные мессенджеры, и „Госуслуги“. Мы, со своей стороны, подготовили список региональных сервисов, которые тоже будут включены в этот список. Сейчас все это апробируем», — сказал Моор.

Он добавил, что ограничения мобильного интернета являются новой реальностью, с которой жителям России придется мириться. По его словам, решения о таких ограничениях принимаются федеральными органами безопасности и их необходимо принять как данность.

Егор Зверев
Е. Зверев
