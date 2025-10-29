Флаги со свастикой и уничтожение ДРГ ВСУ: новости СВО к утру 29 октября

Бойцы группировки «Восток» в ходе штурма освободили населенный пункт Привольное в Запорожской области, операторы беспилотников ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, Великобритания готовится разместить свои войска на Украине. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Дроны-разведчики вычислили и уничтожили ДРГ ВСУ

Операторы беспилотников группировки «Центр» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Противник пытался скрытно переместиться в тыл российских подразделений на Красноармейском направлении.

Отмечается, что диверсанты были разделены на несколько мобильных групп. Все выявленные разведкой цели были своевременно нейтрализованы без потерь ВС РФ.

Штурмовики ВС РФ освободили село Привольное в Запорожской области

Подразделения 5-й армии группировки «Восток» в ходе штурма освободили населенный пункт Привольное в Запорожской области, сообщил боец с позывным Якут. По его словам, успех операции был обеспечен благодаря действиям разведгрупп и грамотному использованию захваченных средств связи противника.

Он добавил, что в ходе зачистки опорных пунктов российские военнослужащие обнаружили флаги с нацистской свастикой на стенах, а также натовское вооружение. Общая численность сил ВСУ в населенном пункте оценивается в роту, заключил боец.

Великобритания готовится к размещению войск на Украине

Великобритания готовится разместить свои войска на Украине в рамках «коалиции желающих», сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, Лондон также тестирует новые технологии на случай потенциального конфликта с Россией в Прибалтике.

В материале говорится, что министр обороны страны Джон Хили подтвердил подготовку пакета помощи объемом более 100 млн фунтов стерлингов (10,6 млрд рублей) для создания инфраструктуры размещения военных. Масштабные учения Forest Guardian в Латвии, ставшие для британского командования крупнейшими с 1990-х годов, демонстрируют готовность Лондона к усилению военного присутствия в регионе.

Позиции ВСУ в зоне СВО обрушились

Украинская армия потерпела поражение в зоне военной спецоперации, пока российские войска продолжают развивать наступление, заявил профессор Университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле Винченцо Коста. По его словам, позиции ВСУ обрушились, а линия фронта фактически перестала существовать.

Профессор утверждает, что даже проукраинский аналитический ресурс Deep State признал провал позиций ВСУ. При этом, добавил он, Киев не разрешает своим военным сдаваться или отступать, чтобы «на Западе можно было продать сказку о том, что эти территории все еще находятся в руках украинской армии».

Украинские дроны попытались атаковать Ставропольский край

ВСУ предприняли попытку атаковать промышленную зону Буденновска с применением беспилотников, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. По его словам, воздушная угроза была своевременно ликвидирована силами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

На территории падения дронов работали специалисты оперативных служб, отметил Владимиров. О жертвах и пострадавших глава региона не информировал.

