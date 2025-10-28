Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 18:45

В Италии фразой «российская армия повсюду» охарактеризовали положение ВСУ

L’Antidiplomatico: позиции украинской армии в зоне СВО обрушились

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинская армия потерпела поражение в зоне военной спецоперации, пока российские войска продолжают развивать наступление, заявил профессор Университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле Винченцо Коста в статье для L’Antidiplomatico. По его словам, позиции ВСУ обрушились, а линия фронта фактически перестала существовать.

Фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду, четкой линии соприкосновения больше нет, — отметил Коста.

Профессор утверждает, что даже проукраинский аналитический ресурс Deep State признал провал позиций ВСУ. При этом, добавил он, Киев не разрешает своим военным сдаваться или отступать, чтобы «на Западе можно было продать сказку о том, что эти территории все еще находятся в руках украинской армии».

Таким образом, эти бедолаги обречены на смерть, лишь бы Зеленский мог похвастаться несуществующим фронтом, — подчеркнул Коста.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Киев перебросил спецназ в Купянск из-за неудач украинской армии в зоне боевых действий. Он объяснил, что освобождение города откроет российским военнослужащим путь для дальнейшего наступления.

Украина
ВСУ
СВО
ВС РФ
оборона
